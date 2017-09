Calvados : il fume dans le bus et termine devant la justice

Dimanche 26 mars 2017, vers 1h du matin dans un bus Twisto à hauteur de Colombelles, près de Caen (Calvados), le chauffeur somme un passager d'éteindre sa cigarette. La réaction de l'individu va avoir pour conséquences l'intervention de la police. Mercredi 6 septembre 2017 il a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen, pour outrages et détention d'arme blanche mais ne s'est pas déplacé.

Ionut Ciorba, Roumain âgé de 27 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) le mercredi 6 septembre 2017 pour outrage envers un agent de transport public et port sans motif légitime d'arme blanche, ceci à Colombelles, le dimanche 26 mars 2017 vers 1h du matin.

Il sort un couteau de sa manche

Le passager d'un bus Twisto fume une cigarette. Le chauffeur lui en fait la réflexion, l'enjoignant de l'éteindre ou de descendre. En réponse, l'individu sort un couteau de sa manche, en pointe la lame vers l'agent en l'insultant, après quoi il allume une seconde cigarette.

La police appelée appréhende l'homme qui a plus de 2g d'alcool par litre de sang. Plus tard, il avouera avoir un gros problème d'alcool dont il n'arrive pas à sortir, ajoutant que d'habitude il ne porte pas de couteau, mais que néanmoins... c'est possible.

Récidive de février 2017

L'avocat de la partie civile insiste sur la peur ressentie par la victime et sollicite 300 euros de préjudice moral ainsi que 600 euros de dommages et intérêts pour la compagnie Twisto en raison de la perturbation du réseau, le bus ayant dû être immobilisé.

Le ministère public requiert une peine ferme ainsi que la révocation partielle d'un sursis. En effet, le prévenu avait écopé de 4 mois de prison avec sursis pour les mêmes faits, à Lisieux, en février dernier.

Ionut Ciorba se voit condamné à 3 mois de prison ferme ainsi qu'à la révocation d'un mois de sursis, totalisant ainsi 4 mois fermes. Il devra en outre dédommager la compagnie Twisto à hauteur de 600 euros. Quant au chauffeur il devra lui verser un euro symbolique. Il lui est interdit de détenir une arme durant 2 ans.

