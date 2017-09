La France honore le théâtre de Vire qui devient centre dramatique national

La visite à Vire (Calvados) de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, vendredi 8 septembre 2017, souligne la récente labellisation du théâtre du Préau qui devient le troisième Centre dramatique national en Normandie.

A Vire dans le Calvados, le théâtre est en fête ce vendredi 8 septembre 2017. La ministre de la culture, Françoise Nyssen doit arriver à 18h30 au théâtre du Préau. Elle vient symboliquement attribuer le label de Centre dramatique national qui a été attribué au théâtre du Préau le 1er juillet 2017. "C'est une belle victoire, souligne Pauline Sales, co-directrice de cette équipement. Ce théâtre a beaucoup de choses à faire à Vire qui rassemble un bassin de population de 50 000 habitants, et puis ça serait violent de se dire qu'il n'y a que dans les grandes villes qu'on peut bénéficier de création théâtrale. Nous sommes un service public."

Seuls 35 centres en France

Il n'existe que 35 Centres dramatiques nationaux en France. Celui de Vire est seulement le troisième en Normandie après ceux de Caen et Rouen. Ils rassemblent des troupes de comédiens subventionnées par l'État et les collectivités. Ils doivent dans ce cadre assurer une "création théâtrale dramatique d'intérêt public". "Une telle distinction change pas mal de choses : ça donne plus de moyens, ça permet d'avoir un public plus large auprès du public, et puis c'est une reconnaissance importante qui pérennise le lieu".

