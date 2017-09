Un CFA tout neuf pour les apprentis rouennais

Le nouveau CFA de la Grand Mare, sur les hauts de Rouen (Seine-Maritime), a été inauguré ce mercredi 6 septembre 2017. Des locaux flambant neufs qui vont changer le quotidien des 350 apprentis et de leurs formateurs.

"Ça y est, enfin, nous y sommes!" Lors de l'inauguration de son nouveau CFA ce mercredi 6 septembre 2017, Christophe Doré, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Seine-Maritime, ne boudait pas son plaisir. Moins d'un an après la pose de la première pierre en octobre 2016, le bâtiment de 2.200 m² est bien là, au coeur du quartier de la Grand Mare sur les Hauts de Rouen. Parmi les nombreux élus présents à l'inauguration, Yvon Robert, le maire de la ville, s'est notamment félicité que ce bâtiment "participe à la reconquête de ce quartier".

"Ça donne envie d'étudier"

Mais au final, les plus heureux sont les 350 apprentis et les formateurs qui utiliseront ce nouvel outil au quotidien. Élève en pâtisserie, Bryan a connu l'ancien CFA de la place Saint-Paul pendant un an et il note de grandes différences avec le nouveau bâtiment:

Pour obtenir ce bel écrin tout neuf sur un terrain cédé gracieusement par la Ville, un budget de 10 millions d'euros a été nécessaire. Baptisé "CFA Simone Veil" en hommage à l'ancienne ministre décédée à l'été 2017, le centre de formation des apprentis de la Grand Mare accueille dans plusieurs filières des futurs boulangers, fleuristes, charcutiers ou encore pâtissiers.

