Un office de tourisme et des congrès pour Caen la mer

Mercredi 6 septembre 2017, la communauté urbaine Caen la mer a présenté son nouvel office de tourisme et des congrès mis en place depuis le 1er juillet 2017.

Unifier le tourisme tel est le but du nouvel office de tourisme et des congrès "Caen la mer destination Normandie ", créé par la communauté urbaine le 1er juillet 2017 et présenté ce mercredi 6 septembre. "Chacune des 50 communes a des atouts touristiques à proposer, il faut les mettre en valeur", explique Hervé Lebel, le président.

Mutualiser les moyens et les équipes

Concrètement, le territoire communautaire est composé de quatre offices de tourisme communaux: Caen, Colleville-Montgomery, Lion sur Mer et Ouistreham-Riva-Bella. Avec ce nouvel office de tourisme, ils continuent d'exister mais les moyens et les équipes sont mutualisés. L'office de tourisme et des congrès est donc composé de 25 membres permanents et de 9 saisonniers pour gérer les offices de tourisme communaux.

"L'idée est de se dire que dans chaque commune il y a du tourisme. Il y a des monuments, des choses intéressantes à voir. Et nous voulons faire découvrir cela aux habitants de Caen la mer: d'une part ces richesses, puis bien sûr au-delà de la communauté de communes".

Des projets pour le nouvel office

Les procédures d'accueil et les billetteries ont déjà été harmonisées au début de l'été. Un nouveau site Web est en cours de création et sera effectif début novembre et le nouvel office de tourisme travaille sur un nouveau programme de visites à l'année étendu à tout le territoire de Caen la mer.