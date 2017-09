Le Havre : les avocats dans la rue pour rencontrer la population

Vendredi 8 septembre 2017, les avocats du Havre (Seine-Maritime) organisent un Avocatour. C'est une première en France. Ils vont sillonner les rues de la cité Océane dans un bus pour expliquer leur métier au grand public.

Les avocats du Havre (Seine-Maritime) veulent faire connaitre leur profession. L'ordre des avocats au barreau du Havre s'est du coup lancé dans l'organisation d'un Avocatour. Il s'agit d'aller en bus à la rencontre de la population dans la plupart des quartiers de ville. Et c'est une première en France. Il ne s'agit pas de consultations gratuites. Écoutez Pascale Guerard-Berquer, bâtonnier de l'ordre des avocats du Havre :

Les avocats veulent donner des renseignements utiles sur leurs rôles et les différentes missions qu'ils peuvent accomplir. Le bus de l'Avocatour circulera ce vendredi 8 septembre 2017 de 9h à 17h avec des arrêts dans sept quartiers : Aplemont (Super U), Caucriauville (face à la Poste), Mare au Clerc, Rond-Point, esplanade de l'Hôtel de ville, esplanade de la plage et sur le parvis Saint-Michel. La démarche se veut la plus conviviale possible, les avocats discuteront avec les passants autour de boissons.