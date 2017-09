Gagnez un ensemble informatique en écoutant Tendance Ouest

Du vendredi 8 au vendredi 15 septembre 2017, jouez par SMS et gagnez un ensemble informatique de plus de 600€ sur Tendance Ouest!

Le pack est composé de 3 éléments:

-Asus Transformer mini (300€)

Un PC 2 en 1 qui fait à la fois tablette et PC. Fournie avec son clavier type Cover et son stylet, la Asus Transformer Mini a pour elle sa très grande finesse et légèreté (moins de 800 g), ses 11 heures d'autonomie, son écran tactile et de très bonnes performances avec 4 Go de RAM et un processeur Quad Core.. Version Blanche-Amber (orange)

-Imprimante HP multifonctions (200€)

Appareil fiable et économique HP e-tout-en-un. Fonctions Fax - photocopieur - imprimante – scanner, à relier sans fil en Wifi ou avec câble Ethernet. Version noire.

-Disque dur 1.75 To (115€)

Disque dur Verbatim Store 'n' Go - Noir - 1,75 To - 5400 Trs/min - USB 3.0 - compatible USB 2.0 - Mémoire cache 8 Mo

Pour jouer

Envoyez le code TENDANCE par SMS au 7 11 12 (65cts + prix d'un SMS).

Le tirage au sort est prévu ce vendredi 8 septembre 2017 à 9h dans Normandie Matin avec Wilfried.

