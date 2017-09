Calvados : en garde à vue, il déchire le matelas de sa cellule

Mercredi 12 avril 2017, les caméras de vidéosurveillance de Caen (Calvados) filment un individu à l'attitude suspecte semblant en transaction. L'homme a été jugé le mardi 5 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Caen devant répondre de trois infractions.

Mardi 5 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) a jugé en son absence Nordine Gadoum, âgé de 27 ans. Trois infractions lui sont reprochées : tentative de cession de substances classées comme psychotropes, port sans motif légitime d'arme blanche, port prohibé d'arme de catégorie B et enfin destruction de bien destiné à l'utilité publique, ceci le mercredi 12 avril 2017 à Caen. L'homme n'était pas présent à l'audience.

Dix-sept mentions dans le casier judiciaire

L'homme est appréhendé en possession d'un pochon contenant de la morphine et divers médicaments psychotropes. Il détient une carabine 22 long rifle ainsi qu'un couteau. L'interpellation ainsi que la garde à vue vont s'avérer difficiles, l'individu se montrant opposant et énervé. Il va menacer les policiers avec une seringue usagée et finir par déchirer le matelas de la cellule.

Pas moins de dix-sept mentions jalonnent son parcours judiciaire : menaces de mort, violences, outrages, rebellions, vols aggravés, recels et usage de stupéfiants en quantité. Le prévenu connaît donc la détention.

Peine ferme requise

Pour la procureure, les actes de violences en garde à vue sont inquiétants."L'homme semble avoir du mal à comprendre ce qu'on lui reproche et a tendance à banaliser les faits." Elle requiert 6 mois fermes.

Nordine Gadoum écope de 8 mois de prison ferme et de l'interdiction de port d'arme durant 3 ans. Les scellés sont confisqués.

