Loi travail : "un détricotage de notre modèle social français" selon Sébastien Jumel

Sébastien Jumel, député communiste de Seine-Maritime, entend bien mener l'opposition à la nouvelle loi travail du gouvernement d'Édouard Philippe. Il était l'invité de la rédaction de Tendance Ouest à Rouen jeudi 7 septembre 2017.

Les ordonnances qui concernent la réforme du Code du travail ont été dévoilées par le gouvernement le 31 août 2017. Elles prévoient une nouvelle flexibilisation du marché du travail avec, comme objectif, d'améliorer la compétitivité des entreprises. Les syndicats patronaux se sont dits satisfaits, ceux de salariés sont plus divisés. Côté politique, Sébastien Jumel, député communiste de Seine-Maritime et porte-parole du groupe à l'Assemblée, dénonce la fin du modèle social français et un cadeau aux patrons.

Écoutez l'invité de la rédaction de Tendance Ouest à Rouen le 7 septembre 2017 :

Pour mobiliser sur son territoire, Sébastien Jumel participe à une réunion publique, jeudi 7 septembre à 17h30 à la salle annexe de la maire de Dieppe (Seine-Maritime) sur "la loi travail XXL".

A LIRE AUSSI.

Édouard Philippe Premier ministre : les réactions en Seine-Maritime

PCF : "Je serai un député combatif", assure Sébastien Jumel, nouveau député

Législatives 2017. La renaissance du parti communiste en Seine-Maritime

Réforme du travail: "Jour J" pour les ordonnances