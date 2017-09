De la prison ferme pour le cambrioleur récidive près de Rouen

C'est en comparution immédiate que ce prévenu est jugé au Tribunal de Rouen (Seine-Maritime). Il est accusé de vol par effraction en récidive dans des habitations.

À Amfreville-la-Mivoie, le 5 septembre 2017, la police est appelée par une riveraine qui voit un homme dans son jardin, prétextant s'être perdu et prenant la fuite. La description de la propriétaire permet aux policiers de retrouver l'homme de 29 ans: Yvan Rizza. Les policiers le découvrent non loin d'un garage dont il a forcé la porte, après s'être introduit dans un autre jardin dont il a sauté la palissade.

Les policiers remarquent aussi qu'une voiture a été fouillée et son propriétaire déclare avoir entendu quelqu'un descendre l'escalier de sa maison. Un sac abandonné sur le trottoir renferme divers objets que leurs propriétaires reconnaissent, ainsi que le matériel classique pour effectuer un cambriolage: pince coupante, lampe torche...

Il minimise les faits

Interpellé et placé en garde à vue, le prévenu nie les faits et ne voit pas la gravité des quelques objets volés. Il est en état d'ébriété et passablement agressif. À l'audience, il déclare: "je ne me souviens de rien, c'est peut-être moi."

Son casier judiciaire fait mention de neuf condamnations récentes pour vols, violences et usage de stupéfiants. Pour le ministère public, "son comportement inadapté et un lourd passif judiciaire appellent à condamner le prévenu". L'avocat de la défense indique que "les médicaments et l'alcool expliquent la réitération de ses actes".

À l'audience du mercredi 6 septembre 2017, il est condamné à douze mois de prison dont quatre avec sursis et une mise à l'épreuve de deux ans.

