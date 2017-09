Seine-Maritime : il tente d'obtenir un crédit avec des documents frauduleux

Un homme a été jugé pour manoeuvres frauduleuses par le tribunal de Rouen (Seine-maritime), lundi 4 septembre 2017. Il a tenté d'obtenir un crédit en falsifiant des documents.

Le 26 mai à Canteleu, Lassen Coulibaly, 34 ans, se présente au stand financier d'une grande surface pour obtenir un crédit. Il expliquera plus tard qu'il voulait aider son frère à régler une sombre affaire de stupéfiants. Pour avoir accès à l'argent, il présente un titre de séjour, une pièce d'identité et divers documents administratifs pour ouvrir le dossier, tous contrefaits et falsifiés.

Il réitère ses actes le 26 juillet 2017 mais cette fois, le responsable financier est méfiant et soupçonne la supercherie. Il porte plainte pour manoeuvres frauduleuses pour obtenir de l'argent. Interpellé et placé en garde à vue, les policiers notent qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Son casier judiciaire comporte une vingtaine de condamnations pour vols, port d'arme prohibé, dégradations et infractions routières.

Il a voulu aider son frère

Devant le tribunal, l'homme se défend : "j'ai dû agir pour aider mon petit frère, victime de trafiquants de drogue". Pour le Ministère public, "le prévenu est un habitué de l'escroquerie et ne pouvait pas ignorer les risques encourus". Sa défense souligne que "le prévenu n'est pas un escroc professionnel". Le tribunal l'a condamné à huit mois de prison ferme.

