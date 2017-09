Basket. Le Caen BC s'offre une équipe européenne

En amical, Caen (Pro B) a pris le meilleur sur Mons-Hainaut, une équipe qualifiée en Eurocup cette saison, mercredi 6 septembre 2017 à Vire (Calvados).

Dans leur série de matchs de préparation, les Belges de Mons-Hainaut avaient jusque-là pris le meilleur sur deux équipes françaises de Pro A (Boulazac et Gravelines) et deux formations de Pro B (Denain et Lille). Mais mercredi 6 septembre 2017 à Vire (Calvados), ils ont dû s'incliner face au Caen Basket Calvados qui va redécouvrir la Pro B à partir du 13 octobre prochain.

Intégration de cinq joueurs

Le match a été très accroché et les Caennais ne sont passés devant définitivement qu'en toute fin de rencontre sur un panier décisif de leur recrue phare, Jarvis Williams. Une victoire (85-82) qui devrait donner confiance à un groupe qui intègre cinq nouveaux joueurs.

Pour leur prochain match de préparation, les hommes d'Hervé Coudray retrouveront le Havre, au Havre, vendredi 8 septembre (20h45), au gymnase Coubertin.