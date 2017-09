Gendarmerie : le nouveau commandant pour le Calvados, la Manche et l'Eure, a pris ses fonctions

La cérémonie de prise de commandement du nouveau commandant adjoint de la région de gendarmerie de Normandie, Frédéric Aubanel, a eu lieu mercredi 6 septembre 2017 à Caen (Calvados).

Frédéric Aubanel retrouve le terrain. Après une mission de plus d'un an au ministère de l'Intérieur, il a officiellement pris ses fonctions de commandant adjoint de la région de gendarmerie de Normandie ce mercredi 6 septembre 2017. Depuis la caserne Le Flem à Caen (Calvados), il a sous ses ordres les militaires du Calvados, mais aussi de la Manche et de l'Orne.

Violences intra-familliale

Pour lui, la sécurité routière demeure la priorité. "Le nombre de morts augmente et il y a toujours une corrélation entre la vitesse e la moralité. Mais ça concerne aussi l'alcool et les stupéfiants, mais également les refus de priorité qui sont nombreux dans la région".

Lors de la cérémonie qui lui était consacrée, il a tenu à souligner le bon accueil qui lui a été fait, au sein des équipes, mais aussi sur la route, lors de contrôles auxquels il a pu participer. "Je n'ai pas détecté de problème particulièrement majeur, notamment en matière de délinquance. Elle est ici maîtrisée même s'il y en a toujours trop. En revanche, les violences intra-familliales sont proportionnellement plus importantes que la moyenne."

A LIRE AUSSI.

En Normandie, lancement de la mission attractivité: comment vendre la région dans le monde entier?