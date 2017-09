À Rouen, les travaux de la future antenne régionale de France 3 ont commencé

Les travaux des futurs locaux de France 3 Normandie sur les quais de Seine à Rouen (Seine-Maritime) ont commencé ce mardi 5 septembre 2017. Avec l'objectif de d'emménager avant l'Armada 2019.

Le déménagement devient une réalité palpable pour les 131 collaborateurs rouennais (Seine-Maritime) de France 3 Normandie. Ce mardi 5 septembre 2017, en présence de nombreux élus et de la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte, la première pierre de leurs futurs locaux a été posée.

#Rouen : Delphine Ernotte a posé la 1e pierre de la nouvelle station régionale de France 3 au pied du pont Flaubert pic.twitter.com/NeUdNloGfs — France 3 Normandie (@F3htenormandie) 5 septembre 2017

Emménager avant l'Armada

Après un petit peu plus d'un an de travaux, le Hangar 11 devrait se dresser à partir d'octobre 2018, sur les quais rive droite de Rouen, à proximité du pont Flaubert et des Docks 76. Mais à partir de là, il restera six à sept mois de travaux d'installation avant d'accueillir les équipes. Sur les bords de Seine, l'objectif est clair : France 3 Normandie veut avoir emménager avant le début de l'Armada 2019.