Un havrais au championnat du monde de karting

Julien Sanson, 17 ans du Havre (Seine-Maritime), participe du 19 au 24 septembre 2017 au championnat du monde de karting en Grande-Bretagne. Ce sera sa première participation à un tel niveau.

Un jeune champion de kart au Havre, il s'appelle Julien Sanson (17 ans). Il a déjà un beau palmarès. En junior, il a fini cinquième de la coupe d'Europe (2016), cinquième du championnat de Belgique (2016) et quinzième de la finale mondiale X30 (2014 et 2015). En senior, il a terminé vice-champion de France en Original Kart (OK) en 2016 et il a gagné la Kart Cup France en 2017. Le kart est devenu toute la vie de Julien Sanson, écoutez le reportage Tendance Ouest :

Atteindre le niveau mondial

Julien Sanson veut passer une étape supplémentaire dans sa carrière de pilote en participant au championnat du monde de karting 2017. Il se déroule à Brandon (Angleterre) du 19 au 24 septembre prochain. Pour cela, notre havrais s'est bien préparé. Il s'entraine sur circuit, celui d'Anneville-Ambourville en Seine-Maritime, faisant parti de l'ASK Rouen 76. Il fait du sport (piscine, course à pied et musculation) pour être dans une condition physique irréprochable.

Autre aspect important de la préparation, le kart. Pour le châssis il fait confiance à son sponsor Sodikart (fabricant français de châssis de kart basé à Nantes) et pour le moteur il a fait appel à l'un des meilleurs préparateur belge, VDK sur moteur italien IAME.

Un budget important et un financement participatif

Pour pourvoir participer sereinement à ces championnats du monde, Julien Sanson doit boucler son budget. Il faut compter environ 7 000 euros. Pour l'aider, un financement participatif a été lancé sur internet.

Pour suivre la carrière de Julien Sanson, cliquez ici.

