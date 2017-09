Rouen : Modulo facilite la rentrée des étudiants

À Rouen (Seine-Maritime), l'université organise les journées Modulo pour la rentrée étudiante. De quoi retrouver tous les services utiles pour les démarches à réaliser... Et prendre des premiers contacts avec les associations étudiantes.

Modulo fait le tour des campus de l'agglomération rouennaise depuis le 4 septembre 2017. Un mini-salon qui permet aux étudiants, surtout en première année, de découvrir en un seul et même lieu tous les services qui leur seront utiles. Sur place, la CAF, le CROUS, la SNCF, le CRIJ, la TCAR, ou encore les mutuelles étudiantes comme la SMENO et la LMDE. "C'est aussi un moment convivial", assure Margot Lerouge, en charge de la communication pour la formation et la vie étudiante au sein de l'université de Rouen. "De quoi montrer qu'on ne les abandonne pas quand ils entrent à l'université, comme on pourrait le penser." Écoutez là:

Découvrir la vie étudiante

Au-delà de l'aspect purement administratif, les journées Modulo sont aussi l'occasion de découvrir les associations étudiantes, et les aspects peut-être plus réjouissants de ce que va constituer la vie étudiante. Les bureaux des étudiants sont notamment représentés pour parler des différentes activités possibles, et de la vie nocturne.

Modulo est à retrouver mercredi 6 et jeudi 7 septembre 2017, de 10h à 17h, à l'espace Modulo de Mont-Saint-Aignan, 1 rue Thomas Becket et vendredi 8 septembre 2017 au technopôle du Madrillet à Saint-Etienne-du-Rouvray, avenue de l'université.

