Hockey sur glace: les Dragons de Rouen continuent leur bon parcours en préparation

Cinquième victoire en amical sur huit rencontre disputées pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) depuis la reprise de la saison. Ce mardi 5 septembre 2017, ce sont les Ducs d'Angers qui ont subi la foudre des Normands sur leur propre glace (7-4).

Un deuxième succès

Une deuxième rencontre entre les deux équipes après la victoire obtenue par les Jaunes et Noirs le mercredi 30 aout 2017 sur la glace de l'Ile Lacroix sur le score de 4-3. Cette fois, le succès s'est construit grâce à des doublés de Benjamin Antonietti et de Nicolas Ritz et des buts inscrits par Florian Chakiachvili, Loïc Lampérier et Mathieu Roy.

La début de saison approche

Il ne reste donc plus qu'un seul match amical pour les joueurs de Fabrice Lhenry, qui recevront l'équipe d'Anglet vendredi 8 septembre prochain sur la glace de l'Ile Lacroix avant de démarrer la saison de Saxoprint Ligue Magnus mardi 12 septembre 2017 à Chamonix.

