Hitman & Bodyguard, un mélange d'action et de comédie

Aujourd'hui je vous parle du film Hitman & Bodyguard avec Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek et Gary Oldman.

Ce film est à classer dans les " buddy-movies ", ces films où les 2 personnages principaux, qui ne se ressemblent pas du tout, doivent pour une raison ou une autre faire équipe. Ce qui entraîne généralement son lot de vannes et de situations rocambolesques, comme dans " L'arme fatale ". Si le concept a été largement exploité à partir des années 80 aux Etats-Unis, on peut dire qu'en France il existait déjà avec " La grande vadrouille " et " Le corniaud " par exemple où Bourvil et Louis de Funès formait le duo.

Après cette parenthèse, recentrons nous sur Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson. Ryan Reynolds est un garde du corps d'interpol déchu et Samuel L. Jackson un tueur à gages sous protection de témoin. Les 2 ennemis d'hier vont devoir collaborer, pour notre plaisir ! Cela promet des scènes d'action à foison, sachant que tout le monde en veut à la vie de ces 2 compagnons d'infortune. Pour les amateurs de fusillades et d'explosion, il y aura de la casse, du combat rapproché, des lance-roquettes, des courses-poursuites terrestres, aériennes et navales, bref un cocktail explosif comme on les aime !

J'ai bien aimé tous ces moments mais j'ai eu plus de mal avec le duo. Les deux acteurs sont très bons mais j'ai trouvé Ryan Reynolds assez transparent sur ce coup. C'est le charisme de Samuel L. Jackson qui sauve la première partie du film, car le duo est complètement déséquilibré dans la pertinence des dialogues. Heureusement, cela évolue durant le film mais c'est quand même bien embêtant. En revanche la bonne surprise tient à l'un des personnages secondaires, celui de Salma Hayek. On ne la voit pas tellement au cours du film mais elle est géniale. Chaque apparition apporte sa touche d'humour et de fraîcheur et booste le film. Je l'ai trouvée impeccable.

Je terminerai en parlant de la musique, qui est vraiment bien choisie et qui apporte du rythme et du fun à l'ensemble.

A cause d'un déséquilibre sur le traitement du duo de héros, Hitman & Bodyguard ne deviendra pas un classique du genre, mais on s'amuse beaucoup devant ce film. L'action est bien au rendez-vous et quelques scènes sont assez savoureuses, mention spéciale à Salma Hayek. Hitman & Bodyguard, un divertissement d'action à voir en ce moment ,au cinéma.

