Volley-ball (N2). Le VC Hérouville lance un nouveau cycle

Fraîchement repêchés en Nationale 2 en juillet dernier, le Volley Club Hérouville souhaite relancer une nouvelle dynamique pour 2017-2018.

De retour aux terrains le 21 août dernier, le club de volley d'Hérouville a vécu une intersaison mouvementée. Benjamin Meuriot, à nouveau aux commandes de l'équipe et successeur de Jacques Demiselle, pourra compter sur un effectif de 10 à 12 joueurs pour la nouvelle saison. Avec les départs de Gauthier Letaley et Maxime Bouland, partis respectivement sur Paris et Annecy pour les études, Hérouville devra se passer d'Hugo Leberre et Antoine Bachelet, au moins en compétition, lesquels mettent un terme à leur carrière.

"Retrouver le plaisir de jouer"

En pleine reconstruction, le club a enregistré la venue de Pierre Dumont, passeur, en provenance de Cherbourg et déjà expérimenté du niveau de N2. À l'aube de cette nouvelle saison, l'objectif est clair : "Il faut que l'on retrouve l'envie de jouer et recréer une vie de groupe. Au niveau sportif, il faut que le club se maintienne. C'est important d'avoir encore du haut niveau dans la région Normandie et de retrouver un public heureux de venir nous voir jouer", souligne Benjamin Meuriot. D'ici là, les banlieusards caennais disputeront leur premier tournoi de préparation ce week-end du 9 et 10 septembre à Saint-Brieuc (22) avant de se déplacer à Amiens, sur un tournoi de niveau N2 Élite. "Face à des équipes de même calibre, ce sera l'occasion de voir où on en est après un mois de travail intensif", conclut le coach.

