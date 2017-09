Football, Ligue 1. Le visage du Stade Malherbe Caen après le mercato estival

Le mercato d'été s'est achevé jeudi 31 août 2017. Le marché caennais est donc acté. Retour sur les arrivées et les départs au sein des Bleu et Rouge.

Le mercato d'été s'est achevé jeudi 31 août 2017 et l'équipe du Stade Malherbe Caen (Calvados) s'est en partie redessinée. La plupart des nouveaux arrivés sous les couleurs malherbistes ont déjà fait leur preuves. Alexander Djiku, défenseur central venu de Bastia, l'arrière gauche venu du Sénégal, Adama Mbengue, et Youssef Aït Bennasser, prêté par Monaco, ont déjà prouvé leurs techniques et semblent indispensables à l'effectif normand pour cette nouvelle saison. Titulaire également, Frédéric Guilbert, déjà au SMC mais sous forme de prêt. Le Slovène Jan Repas n'a pas encore joué sous ses nouvelles couleurs mais le milieu de terrain de 20 ans constitue une arrivée prometteuse pour le club normand. S'ajoutent à cette équipe le Belge Stef Peeters qui a déjà fait son entrée dans l'équipe en jouant contre Metz, le gardien de Marseille Brice Samba et le défenseur Baïssama Sankoh.

Des départs sans surprise

Le défenseur du Stade Malherbe, Emmanuel Imorou a été prêté au Cercle Bruges en Belgique, qui évolue en deuxième division, sans option d'achat. Sous contrat jusqu'en 2019 au SMC, il a été peu utilisé à cause de nombreux pépins physiques notamment. Il aura joué 55 matchs de Ligue 1 avec Caen.

Direction l'Italie pour Yann Karamoh. L'attaquant file à l'Inter Milan. Absent des terrains de Ligue 1 avec le Stade Malherbe Caen depuis la reprise du championnat, bien qu'au point physiquement, il a été prêté pour deux ans. Le prêt est assorti d'une option d'achat obligatoire d'un montant de 8 millions d'euros.

Enfin Jean-Victor Makengo, désormais niçois, a quitté son club formateur.