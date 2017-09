Jay-Z dévoile un poème sur YouTube

Le rappeur a mis en ligne via YouTube le poème "Dream.On." Il y raconte son enfance dans le quartier de Brooklyn.

Le compagnon de Beyoncé fait encore parler de lui après la sortie de son dernier opus "4:44" en dévoilant un poème de son cru sur Youtube. C'est sans fond musical que le musicien déclame ses vers. A l'image se succèdent des plans décrivant un intérieur que l'on devine être celui de Jay-Z durant son enfance.

Cette vidéo a été conçue en collaboration avec le festival "Budweiser made in America" qui s'est tenu les 2 et 3 septembre à Philadelphie. Jay-Z y a chanté avec J.Cole, The Chainsmokers, mais aussi Solange, Migos ou encore Little Dragon.