The Voice : pour la rentrée, Lucie est allée chanter dans son ancien collège à Rouen

Pour la rentrée ce lundi 4 septembre 2017, les élèves du collège Barbey d'Aurevilly à Rouen (Seine-Maritime) ont eu une bonne surprise : Lucie, finaliste de The Voice et ancienne élève de l'établissement leur a rendu une visite le temps d'un petit concert.

Certains sont plus chanceux que d'autres le jour de la rentrée, et pas seulement dans l'attribution des professeurs ou des camarades de classe. Ce lundi 4 septembre 2017, les élèves du collège Barbey d'Aurevilly dans le centre-ville de Rouen (Seine-Maritime) s'attendaient à vivre une rentrée comme les autres. Et certainement pas à recevoir la visite d'une illustre ancienne élève de l'établissement.

Rencontre avec les élèves

Lucie, finaliste de la dernière édition de The Voice, est en effet une ancienne pensionnaire du collège. C'est la première fois qu'elle y retournait depuis le tournage de l'émission, pour chanter quelques chansons et répondre aux questions des élèves. La jeune femme a notamment proposé une version tout en douceur de Billie Jean, le tube de Michael Jackson.