Thomas Pesquet : son aventure spatiale dans un documentaire

Thomas Pesquet, l'astronaute seinomarin, est revenu sur Terre le 2 juin 2017 après 6 mois dans l'espace, à bord de la station spatiale internationale. Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff ont retracé son épopée dans un documentaire aux images saisissantes, qui sort en DVD et Blu-ray. Pierre-Emmanuel Le Goff, coréalisateur du film, était l'invité de la rédaction, lundi 4 septembre 2017.

Il a fait rêver des milliers d'internautes qui ont suivi son aventure spatiale sur les réseaux sociaux, notamment via ses comptes Facebook et Twitter. Thomas Pesquet est le dixième Français à être parti dans l'espace. Le Normand a passé six mois à bord de la station spatiale internationale.

196 jours précisément, pendant lesquels il a réalisé de nombreuses expériences scientifiques, profitant des propriétés de l'impesanteur. Rêve dans le rêve, ses deux sorties extravéhiculaires dans son scaphandre pour réaliser des opérations de maintenance sur la station.

Un documentaire sur son aventure

L'astronaute normand est en plus devenu un formidable ambassadeur du travail effectué dans la station spatiale internationale. Il a accepté de filmer son quotidien. Des images percutantes compilées sous la forme d'un journal de bord par La 25e Heure production dans un documentaire Thomas Pesquet - l'envoyé spatial, de Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff.

Réécoutez l'invité de la rédaction du lundi 4 septembre 2017

Thomas Pesquet - l'envoyé spatial est disponible en DVD et Blu-ray dès le 5 septembre 2017. Le film Thomas Pesquet - l'étoffe d'un héros" des mêmes réalisateurs est également en vente.

A LIRE AUSSI.

Normandie : Thomas Pesquet, son aventure dans l'espace expliquée par un camarade apprenti astronaute

Le Français Thomas Pesquet, astronaute et ambassadeur de l'espace

ISS: le Français Thomas Pesquet bientôt dans l'espace

Thomas Pesquet, des talents multiples et le goût du partage

Jour J pour le Français Thomas Pesquet et ses deux coéquipiers s'envolant pour l'ISS