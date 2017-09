Lady Gaga au cinéma, la date de sortie de son nouveau film confirmée

Lady Gaga vit le début de son rêve d'actrice, son nouveau film "A star is born" sort en 2018.

Depuis 9 ans la star enchaîne les tubes: “Just Dance” la propulse sur le devant de la scène, suivi par Poker Face, Paparazzi ou encore Born this way, ces morceaux ont fait le tour des radios du monde entier. Cependant Lady Gaga rêvait avant tout d'être actrice, elle l'avait d'ailleurs rappelé sur la scène des Golden Globes l'année dernière: “Je voulais être comédienne avant de vouloir être chanteuse, mais la musique a marché avant!”

Une première apparition sur grand écran en 2012 dans “Men in black 3” avec Will Smith

Aujourd'hui elle n'abandonne pas la musique mais se concentre en parallèle sur sa carrière d'actrice et pour la première fois elle tient un vrai rôle principal dans “A star is born” réalisé par Bradley Cooper qui incarne son compagnon dans le film.

Il s'agit d'un remake d'une comédie musicale de 1937. Elle joue le rôle d'Ally, jeune chanteuse country très talentueuse vite repéré et aidé par Jackson Maine, une rockstar en fin de carrière. L'amour va lier les deux personnages mais ce ne sera pas sans conséquences sur la carrière de la jeune femme.

Un film quasiment dans la boîte

Le tournage n'est pas totalement terminé, néanmoins on connaît la date de sortie de “A star is born”: pas d'affolement ce sera le 3 Octobre 2018 dans l'hexagone! Date à inscrire dans vos agendas, ne serait-ce pour savoir si cette histoire d'amour entre Ally et Jackson se terminera ou non en “Bad romance”!

En attendant Lady Gaga donne un concert en France le 6 Octobre 2017 à l'Accord Hôtel Arena de Paris dans le cadre de sa tournée "Joanne World tour".

