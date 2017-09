Rentrée scolaire : Avec le retour de la semaine de quatre jours, les parents doivent s'organiser

Lundi 4 septembre 2017, jour de rentrée scolaire marque aussi le début d'une véritable organisation pour les parents. Dans le Calvados, avec le retour à la semaine de quatre jours pour 118 établissements, il faut composer avec ce nouveau rythme.

À Eterville, petite commune du Calvados, lundi 4 septembre 2017, l'heure était aux retrouvailles devant les portes de l'école élémentaire Marguerite Montagne. Enfants et parents démarrent l'année dans la bonne humeur mais aussi sur un nouveau rythme scolaire.

"Je travaille le mercredi matin"

Car l'école d'Eterville fait partie des 118 établissements du Calvados à repasser à la semaine de quatre jours et pour les parents, il faut composer avec l'absence de classes le mercredi matin.

"Pour moi ça n'était pas une bonne nouvelle, il faut qu'on s'organise. C'est surtout le mercredi qui me pose soucis, parce que je travaille le mercredi matin. Je vais voir au fur et à mesure. Parfois, ils pourront rester à la maison, parfois non", explique cette mère de famille dont les enfants entrent en CM1 et CM2.

"Voir avec la famille ou le centre aéré"

Même adaptation pour Jean, père de Julie qui entre en CE2. "En fait on a été prévenus assez tard, fin juin alors je peux comprendre que pour certaines familles ça ne soit pas évident". Sa femme travaille de chez elle alors le problème du mercredi ne se pose pas vraiment. En revanche Jean s'inquiète de ce nouveau changement de rythme pour sa fille. "Le plus dur, c'est de faire en sorte qu'elle s'y habitue".

Sarah, elle, avait repris un emploi à temps complet l'année dernière puisque ses enfants allaient à l'école tous les jours. Cette année, elle ne sait toujours pas comment régler le problème du mercredi, "on va voir avec la famille ou le centre aéré".