Zomb'in the Dark : une course contre les morts-vivants organisée à Caen

Les inscriptions pour la course d'orientation Zomb'in the Dark, qui se déroulera début octobre à Caen (Calvados) ouvrent ce vendredi 8 septembre 2017. Frissons garantis !

Avis aux fans de The Walking-Dead et autres amateurs d'histoires de morts-vivants : les inscriptions pour la nouvelle édition de la course Zomb'in the Dark ouvrent ce vendredi 8 septembre 2017.

Zombies vs survivants : choisissez votre camp

C'est la première fois que les zombies débarquent en Normandie sous cette forme. L'invasion est prévue pour le soir du samedi 7 octobre 2017 dans la forêt de Feuguerolles-Bully, à 10 kilomètres de Caen (Calvados).

Le principe de cette course d'orientation d'un nouveau genre, née en 2014 à Lyon est simple. Soit vous être un humain, et vous devez fuir les morts-vivants qui vous poursuivent tout en tentant de découvrir le maximum de balises dissimulées dans les bois. Soit vous êtes un zombie et votre but est alors de voler les deux vies des participants, symbolisées par des languettes attachées à leur ceinture.

• Pour les survivants, les inscriptions s'ouvrent ce 8 septembre. Tarif à partir de 10 €. 500 places sont disponibles.

• Pour les zombie, les inscriptions s'ouvrent ce 9 septembre. Tarif à partir de 15 €. 50 places disponibles.



Pratique. Infos et inscriptions sur le site internet.