Cidre et Dragon, le festival des imaginaires fait son retour à Merville-Franceville !

Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017, les passionnés de médiéval et fantasy ont rendez-vous pour la 11e édition du festival Cidre et Dragon, à Merville-Franceville dans le Calvados.

Oyez, oyez gentes dames et nobles chevaliers, le festival Cidre et Dragon ouvre les portes de l'imaginaire samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 et vous entraîne à nouveau dans son univers magique. Reconstitutions historiques, déambulations, défilés de costume ou encore jeux de rôles seront là pour vous plonger à l'époque médiévale.

Organisé par l'association le Raid Tolkien et soutenu par la commune de Merville-Franceville; commune rebaptisée pour l'occasion sous le nom de Meravilla, ce festival vous emmènera dans l'univers où se côtoient à la fois des amateurs de la Fantasy et d'éminents représentants de ce genre à part entière.

Place aux auteurs et illustrateurs

Mais Cidre et Dragons c'est aussi un pôle d'auteurs et d'illustrateurs qui s'agrandit pour cette édition avec un espace BD. Plus de 20 auteurs et illustrateurs vous accueillent dans cet espace dédié.

Pratique. Les 16 et 17 septembre à Merville-Franceville. Entrée libre pour les spectacles. Concert du 16, 20 € avec pré-ventes jusqu'au 10 sur le site internet www.cidreetdragon.eu

