[Photos] Grandes voiles du Havre: 180 000 visiteurs ce samedi

C'est l'événement phare des 500 ans du Havre (Seine-Maritime): les grandes voiles ont attiré des milliers de visiteurs depuis jeudi 31 août 2017. Des curieux venus admirer les plus beaux voiliers du monde.

La cité océane vit au rythme des Grandes voiles depuis jeudi 31 août 2017. Samedi soir, on comptait déjà plus de 180 000 visiteurs qui se pressaient pour admirer les plus beaux voiliers du monde sur les quais Vatine et de l'Eure. Dernière journée pour en profiter ce dimanche.

Au programme: la parade des bateaux visibles depuis la plage jusqu'à 11h30 et cet après-midi, une course de voiliers Classique Virginie Hériot en baie du Havre.

