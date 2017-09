Éclats de Rue à Caen : revivez en image le spectacles des Fous de Bassin

Ce samedi 2 septembre 2017, c'était le grand final du festival Éclats de Rue avec un spectacle impressionnant qui s'est déroulé à 22 h sur le bassin Saint-Pierre, Quai Vendeuvre à Caen (Calvados).

Moment magique: le spectacle final d'Éclats de Rue a eu lieu, samedi 2 septembre 2017 à Caen (Calvados), le long du quai Vendeuvre sur le bassin Saint Pierre.

Un spectacle de clôture d'Éclats de Rue en sons et lumières

Pendant une heure, un ballet fluvial a mêlé fumées, jeux de lumières, jeux d'acteurs et musique dans un ensemble de prouesses logistiques et de beauté artistique qui s'est terminé par des feux d'artifice et un défilé de toutes les embarcations.

Un très beau son et lumière pour terminer la saison 2017 d'Éclats de Rue. À cette occasion, voici quelques photos de cet événement haut en couleurs:

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 juillet

Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du samedi 15 et dimanche 16 juillet