Rentrée politique : Hervé Morin veut créer un nouveau parti de la droite et du centre

Samedi 2 septembre 2017, le président de la Région Normandie Hervé Morin faisait sa rentrée politique à l'occasion de la fête de la pomme à Epreville-en-Lieuvin (Eure).

Avec quelques jours d'avance sur les écoliers, le président de la Région Normandie Hervé Morin a profité de son passage à la fête de la pomme à Epreville-en-Lieuvin (Eure) pour faire sa rentrée politique.

Redonner de la place aux régions

Et fort de sa position d'élu local, l'ancien ministre de la Défense a lancé un appel à la création d'un nouveau parti de la droite et du centre, moins à droite que Les Républicains et surtout plus proche des régions, qui produisent selon lui "80 % de la croissance française."

L'occasion d'adresser un petit tacle au président de la République, Emmanuel Macron, dont il critique le "jacobinisme". Il souligne que "la France de demain, ce n'est pas seulement l'État. C'est la France des territoires, des régions, des métropoles…"

Un nouveau parti

Pour ce faire, Hervé Morin propose la création d'une nouvelle formation politique s'appuyant notamment sur des leaders régionaux comme Valérie Pécresse en Ile-de-France, Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France ou encore Bruno Retailleau dans les Pays de la Loire.

