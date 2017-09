Mondiaux de judo: Riner vise "la gagne" avant la manière

Le 02 septembre 2017 à 10:55

Depuis qu'il a replongé pour une nouvelle olympiade, Teddy Riner aspire à développer un judo plus flamboyant. Mais sevré de compétition depuis plus d'un an, la superstar du judo, lancée à la conquête d'un neuvième sacre mondial inédit, visera "la gagne" avant la manière, samedi à Budapest.