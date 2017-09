Un concours de musique baroque à Rouen

Vincent Dumestre, leader du Poème Harmonique, et son équipe organisent la deuxième édition d'un concours international de musique baroque ouvert au public du 14 au 17 septembre 2017 dans la chapelle Corneille à Rouen (Seine-Maritime).

Pour la deuxième année consécutive, la chapelle Corneille accueille du 14 au 17 septembre un prestigieux concours dédié au chant baroque rassemblant de talentueux jeunes artistes originaires des cinq continents. Luca Dupont-Spirio, en charge de l'organisation du concours Corneille, nous parle de cet évènement.

Quel est l'originalité de ce concours?

"Ce concours a été crée à l'initiative de Vincent Dumestre quand la chapelle Corneille a ouvert ses portes au Poème harmonique. Il a alors souhaité mettre en oeuvre cinq rendez-vous au fil de l'année dédiés à la musique baroque. Le premier rendez-vous de cette saison baroque est le concours Corneille qui fête cette année sa deuxième édition. Ce concours est ouvert au public, seule la finale est payante mais le prix reste très correct. Nous voulons rendre cet évènement accessible au grand public afin qu'il puisse s'imprégner de musique baroque, suivre sur quatre jours les sélections et vivre le suspens du concours au quotidien. L'année passée nous avons accueilli 350 personnes dans le public à la finale. C'est très surprenant d'avoir un tel succès pour une première édition et nous nous en réjouissons. Le public est partie prenante de ce projet puisqu'il est aussi invité à voter pour le prix du public."

Comment s'organise ce concours?

"Du 14 au 16 septembre s'organisent le premier et deuxième tour. Chaque artiste peut se produire 10 minutes ou un quart d'heure. Ils interprètent des oeuvres du répertoire du 17 et 18e siècle. Ce format court permet d'attirer un public qui n'a pas l'habitude d'aller au concert. En effet, notre public est libre d'assister à une ou plusieurs représentations. Il n'est pas tenu de rester pendant toutes les auditions. Le concours permet d'écouter beaucoup d'oeuvres et de compositeurs différents de Monteverdi à Haendel. Les participants donnent le meilleur d'eux même pour séduire le jury: ce sont des représentation de très grande qualité. On propose un répertoire pour le premier tour: les candidats doivent faire un choix parmi une liste d'oeuvres et de compositeurs afin d'être jugés sur des pièces de difficultés comparables mais pour le deuxième tour, ils sont libres de choisir le morceaux de leur choix pourvu qu'il s'agisse d'une pièce du 17e ou du 18e siècle. Ce programme permet d'alterner des oeuvres phares et des oeuvres moins connues."

Qui participe à ce concours?

"Ce sont des jeunes artistes issus des grandes écoles de musiques. Ils ont déjà tous une expérience de la scène. Cette année, 95 jeunes artistes ont postulé ! C'est grâce au prestigieux jury que nous recevons autant de demandes de candidatures. Le président du jury est le ténor britannique John Mark Ainsley. Il est admiré par ces jeunes artistes qui savent qu'ils peuvent se fier à son jugement de professionnel et il est entouré par de célèbres artistes, producteurs et pédagogues. Les candidats sont sélectionnés par vidéo et par dossier et finalement 37 participants ont été retenus et 18 pays sont représentés! De plus, ce tout jeune concours bénéficie déjà d'une belle aura au niveau international. Il donne l'occasion à ces jeunes artistes de se faire remarquer par des producteurs.

L'année passée c'est le russe Evgeny Sviridov qui a remporté le concours Corneille. Il a depuis remporté le concours de Bruges, le plus prestigieux des concours de musique baroque. Le 2e prix, Angustin Lusson, a pu quant à lui se produire au Wiener Konzert Haus, une des plus grande salle de musique de Vienne. Ce qui prouve que le concours est un vrai tremplin pour ces jeunes artistes. Le gagnant se voit remettre une récompense pécuniaire mais aura aussi la possibilité de se produire avec le Poème Harmonique."

Pratique. Jeudi 14 septembre de 10 à 13h et de 14h30 à 18h, Vendredi 15 septembre de 11 à 15h, Samedi 16 septembre 11-13h et 14-16h, Gratuit. Finale dimanche 17 septembre à 16h. Tarif 5€. Chapelle Corneille à Rouen. Résa conseillée au 02 35 14 20 93

