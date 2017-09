Tourisme à Caen : les très bons chiffres de 2017

Alors que le mois d'août 2017 vient de s'achever, les chiffres enregistrés jusqu'à présent cette année dans les offices de tourisme de Caen la mer sont plutôt flatteurs.

Le personnel des offices de tourisme de Caen la mer ont le sourire. Au 1er septembre 2017, les sollicitations du grand public semblent illustrer une tendance positive. Alors que 43 081 demandes ont été enregistrées pour la période janvier-août 2016, ce chiffre a gonflé à 52 179 pour 2017, sur l'ensemble des trois offices de tourisme de la communauté urbaine, à Caen, Ouistreham et Luc-sur-Mer.

+58% de sollicitations à Caen

La période juillet-août a confirmé la très belle avant-saison d'avril à juin, grâce au beau temps du printemps, avec des demandes en hausse de 21% par rapport aux deux mois complets d'été de 2016. Le nombre de visiteurs pour le mois d'août à Caen, dans le bureau de la rue Saint-Pierre à beau avoir perdu 4% de visiteurs par rapport au même mois un an plus taux, le nombre de sollicitations enregistrées au guichet est en forte hausse : +58%. "Toutes ces données témoignent d'une belle année 2017 jusqu'à présent", s'enthousiasme Emmanuelle Hardouin, directrice par intérim de l'office de tourisme et des congrès de Caen la mer.

