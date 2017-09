Bon mois d'août 2017 pour le tourisme dans le Calvados

Selon une étude menée par Calvados tourisme, 51% des professionnels du secteur dans le département estime que le mois d'août 2017 a été "bon".

Les professionnels du tourisme dans le Calvados semblent plus satisfaits au mois d'août 2017 de l'activité, que le mois précédent. Plus satisfaits également qu'à la fin du mois d'août 2016. Ils sont 51 % à avoir jugé le mois d'août bon cette année, contre 41 % l'an passé selon une étude menée par Calvados Tourisme.

Sites et lieux de visites plutôt fréquentés

Le pic d'activité a été plus tardif qu'à l'accoutumée et le "coeur de la saison" s'est situé entre le 5 et le 20 août. Le niveau de satisfaction dans les hébergements marchands est assez élevé. Les sites et lieux de visite ont de nouveau su tirer leur épingle du jeu lors du mois d'août. Leur fréquentation a été jugée favorablement par 80% des professionnels pour arriver à un niveau sensiblement supérieur à celui habituellement observé.

À Bayeux, l'office de tourisme se félicite de la fréquentation de la cité en fin de journée, notamment grâce aux 21 soirées proposées autour de l'arbre de la Liberté près de la cathédrale. Près de 45 000 personnes ont découvert la nouvelle formule de ces rendez-vous tout en lumière.

A LIRE AUSSI.

Tourisme. "La tendance est bonne pour août" selon Manche Tourisme

Tourisme : difficile mois de juillet en Normandie

Les attentats ont fait perdre 1,5 million de touristes à Paris

Adieu voisins, bonjour touristes: le cri d'alarme des villes européennes