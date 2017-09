Rentrée scolaire : quelles nouveautés dans l'académie de Caen ?

Ce jeudi 31 août 2017, Denis Rolland, recteur de l'académie de Caen a fait le point sur la rentrée dans la Manche, l'Orne et le Calvados.

Les enseignants reprennent le chemin de l'école dès demain pour la prérentrée, mais la copie de Denis Rolland, recteur de l'académie de Caen, est déjà prêtre. Ce jeudi 31 août 2017, il fait le point sur l'année scolaire qui s'annonce dans la Manche, l'Orne et le Calvados.

Effectifs

Cette année, ce sont 260 000 élèves qui feront leur rentrée dans l'académie, 136 000 en maternelle et primaire, 123 000 dans le secondaire. En tout, 30 000 enseignants les encadrent avec un mot d'ordre fixé par Denis Rolland "confiance, exigence et excellence."

Priorité à l'école primaire

Premier axe pour cette année, "permettre à tous de savoir lire, écrire, compter et respecter autrui" à la sortie de l'école primaire. Et le recteur veut en particulier mettre l'accent sur l'innovation et l'expérimentation, notamment en ce qui concerne les méthodes de lecture.

Le recteur l'assure, le dispositif "plus de maître que de classe" sera maintenu. En plus du dédoublement des classes pour les CP de REP + (Réseau d'éducation prioritaire), la mesure sera étendu au CE1.

Quatre jours et emplois aidés

Autre grand chantier de cette rentrée, le retour à un rythme de quatre jours par semaine de certaines écoles. Une part plus faible dans l'académie caennaise - 194 communes sur 620 ont fait ce choix - et le recteur compte adopter "une démarche pragmatique" et promet "une grande concertation et réflexion sur les temps adaptés à l'enfant."

Sur la question des emplois aidés, il rappelle que l'académie compte actuellement "1 088 emplois aidés, exclusivement destinés à l'encadrement des élèves handicapés".

L'accent sur l'internationale

Autre priorité du recteur, mettre l'accent sur l'international. 95 des 106 classes bilangues qui avait disparu avec la réforme des collèges ont été rétablies. Le recteur compte encourager les échanges pour que "tous les élèves puissent au moins une fois entre la 6e et la 3e partir à l'étranger".

720 000 € seront par ailleurs débloqués pour que les lycéens professionnels puissent effectuer stages et formations à l'étranger.

