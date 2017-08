Elle ne respecte pas le droit de visite

Un prévenu, absent à la barre, a été jugé mercredi 30 août 2017 devant le Tribunal de Rouen (Seine-maritime). Il est accusé de violences sur mineur de moins de quinze ans par ascendant.

A Rouen, c'est une affaire bien compliquée qui amène l'ex épouse du prévenu à se présenter à la barre. Après avoir multiplié les procédures devant la Justice pour comportement violent de son ex mari, notamment une demande de protection et d'éloignement du père de ses enfants, un ultime différend parental amène le couple à divorcer, aux torts partagés, en novembre 2015.

Une décision de droit de visite est accordée au prévenu, tout se passe bien jusqu'en janvier 2016, lorsque la victime, qui s'est portée partie civile, décide de ne plus laisser ses enfants à son ex mari, prétextant les violences qu'il fait subir à l'un de ses fils. Le prévenu dépose alors plainte pour non présentation d'enfant. Un certificat médical est délivré par un médecin, attestant d'un petit hématome à la cuisse de l'enfant et de la difficulté de celui ci à s'endormir. Des témoignages recueillis par la mère semblent confirmer le comportement inadapté du père.

Il renonce à se défendre

La Présidente de la Cour fait cependant remarquer que le dossier ne fait pas figurer assez d'éléments accusateurs pour soupçonner le prévenu, lequel, lassé de ces accusations, ne cherche plus à se défendre. Une injonction de nouvelle présentation est décidée courant 2016, au cours de laquelle on constate la joie des enfants qui se jettent dans les bras de leur papa. Pour la partie civile, " Il est désolant d'entendre les doutes de la Cour concernant le bien fondé des accusations". Le Procureur note :" On peut se poser des questions quant à la réelle responsabilité du prévenu". Sa défense affirme que " La victime a monté en épingle une stratégie visant à séparer définitivement les enfants de leur père".

Après délibération, le Tribunal décide de relaxer le prévenu.

A LIRE AUSSI.

Deux ans de prison requis contre le couple aux 271 oeuvres de Picasso

Un détective jugé pour atteinte à la vie privée en Normandie

Normandie : un jeune victime d'attouchements sexuels près de Rouen

L'instituteur pédophile veut expliquer le "désastre" de ses viols

Aux Philippines, la misère à perpétuité des veuves de la drogue