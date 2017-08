Calvados : trafic de stupéfiants à la maison d'arrêt de Caen

Un détenu de la maison d'arrêt de Caen (Calvados) se faisait remettre des stupéfiants au parloir et en faisait commerce au sein de l'établissement carcéral. Les faits se sont produits entre le mercredi 1er mars et le mercredi 12 juillet 2017. L'homme a comparu incarcéré le jeudi 24 août 2017 devant le tribunal de grande instance de Caen.

Mohamed Jenan, âgé de 36 ans a été jugé par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour acquisition, détention, transport et cession de stupéfiants au sein de la maison d'arrêt de Caen ainsi que pour sorties irrégulières de sommes d'argent de détenus ceci de mars à juillet 2017.

Trois complices ayant chacune leur rôle

Trois femmes participaient à ce trafic. L'une allait se fournir à Paris en cocaïne et en résine de cannabis. Une autre allait le voir au parloir et lui remettait la marchandise qu'il distribuait à ses codétenus. Enfin, la troisième encaissait le mandat cache à son nom. Un codétenu en semi-liberté recevait également des consignes par téléphone portable. Lors d'une perquisition dans la cellule du prévenu, un chargeur de portable, de la résine de cannabis et de l'herbe sont retrouvés.

Pas un enfant de choeur en matière de stups

L'homme ne reconnaît avoir acquis que 100g de résine de cannabis durant la période précitée. La présidente, à la lecture de ses 18 condamnations lui fait remarquer qu'il n'est pas un enfant de choeur en matière de stupéfiants. Pour la procureure il ne fait aucun doute que l'homme était à la tête d'un trafic même s'il minimise considérablement son rôle. Elle requiert 3 ans de prison ferme.

Le trafic ne pouvait pas être si important

L'avocat de la défense demande que ce dossier soit ramené à la réalité "Il n'a pu dans cette période bénéficier que de 23 parloirs et ne peut réceptionner qu'une trentaine de grammes de drogue par parloir. Cela ne correspond pas à un important trafic. Laissez-lui sa chance de mettre un terme à un parcours chaotique et de vivre avec sa famille normalement."

Mohamed Jenan écope de 2 ans de prison ferme.

