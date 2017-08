La Manche en vigilance Orange pour un risque d'orages

Météo France a mis le département de la Manche en alerte Jaune pour un risque d'orages.

Des phénomènes orageux pourraient toucher le département de la Manche au cours de ces prochaines heures selon une alerte de Météo France qui a placé ce département en vigilance Jaune. Une alerte valable jusqu'au vendredi 1er septembre 2017 en fin d'après-midi.

Conseils de prudence

À l'approche d'un orage, les habitants et usagers sont invités à respecter les conseils de prudence suivants :

- Soyez vigilants, en particulier lors de vos déplacements et de vos activités de loisir, tout particulièrement en zone côtière et sur les plages (pratique du paddle et des embarcations légères) :

- Evitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques ;

- Mettez en sécurité vos biens et abritez-vous hors des zones boisées.