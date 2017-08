Les Grandes Voiles du Havre 2017 : c'est parti ! [photos]

Le moment était très attendu, ce sera l'un des symboles des festivités des 500 ans du Havre (Seine-Maritime) avec les géants de Royal de Luxe en juillet 2017. Les Grandes Voiles ont débuté ce jeudi 31 août 2017 dans la cité Océane. Les plus grands voiliers du monde s'offrent au public jusqu'au dimanche 3 septembre 2017.

Le Havre va faire la fête pendant quatre jours, du 31 août au 3 septembre 2017. Les Grandes Voiles ont débuté ce jeudi matin et le public a déjà répondu présent. 17 grands voiliers ont accosté dans les bassins Vatine et de l'Eure, mais en tout ce sont plus de trente voiliers qui s'exposent.

Trois temps forts

Pour vivre l'essentiel de ces Grandes Voiles, trois temps forts à ne pas manquer : vendredi 1er septembre à 16h, le défilé des équipages autour du bassin Paul Vatine ; samedi 2 septembre à 22h30, le feu d'artifice et dimanche 3 septembre de 8h30 à 11h30, la parade des voiliers devant la plage.

Notre galerie photos :

