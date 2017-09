Gémeau, le signe fort du jour dans l'horoscope du vendredi 1er septembre 

Tous les jours, découvrez votre horoscope avec Alain dans Normandie Matin à 5h25, 6h25, 7h25 et 8h25 :

Bélier

Grande difficulté à contacter certaines personnes nécessaires à l'aboutissement de vos projets. Tenez compte que durant les semaines précédentes l'activité était sur le mode du 2 de tension. Le rythme va s'accélérer sans tarder.

Taureau

De multiples idées vous passent par la tête. Vous avez des envies de créer, vous exprimer. Les astres conseillent de partager tout cela avec des associés potentiels. Il est toujours difficile de mener à bien seul un projet de longue haleine.

Gémeaux



Vous avez du soleil dans la tête et dans le coeur. Vous avez de l'affection à revendre. Votre tendresse sera la bienvenue. Cupidon va vous jouer un tour pendable… laissez-vous porter.

Cancer

Vous serez mordu par une nouvelle passion ou centre d'intérêt. Finis les discours compliqués. Attention à un petit coup de fatigue passager.

Lion

Envie de préparer votre corps à subir quelques petites réformes suite à un petit laissé aller de période estivale. Les planchas, diverses sauces et entremets auront du mal à être exorcisés. Quand le petit démon de la fourchette nous tient ! prudence.

Vierge

Les astres révèlent quelques risques : les conflits pouvant causer des problèmes juridiques. Si vous êtes en plein divorce… soyez prudent et combatif.

Balance

Les étoiles continuent à vous gâter. Tout va pour le mieux dans les rapports humains et dans la gestion de vos affaires.

Scorpion

Besoin de changer votre décor ou de domicile. La période est plutôt propice. Faut-il encore vous y mettre. Vous avez parfois le chic à remettre aux calendes grecques certains points névralgiques importants. Attention aussi à l'administration.

Sagittaire

Vous sentez monter comme une fièvre et de nouveaux élans. Vous sentez de nouvelles vibrations. C'est une réalité assez difficile à vivre ce matin.

Capricorne

Les astres vous conseillent la prudence au volant. La vitesse mais surtout l'attention aux autres. Évitez les SMS, réseaux sociaux juste la radio sans modération !

Verseau

Si vous êtes seul ou mal accompagné, vénus vous expose à tomber amoureux rapidement. Pourvue que ce soit réciproque ! ne vous emballez pas. Vous savez bien que sur ce plan-là vous êtes le Vauban du château de sable. Un peu de retenue.

Poissons

Le sport et plus généralement les activités physiques sont favorisées par les éléments astrologiques. Bon prétexte pour s'y remettre. Échauffement progressif et quant aux étirements évitez de jouer les contorsionnistes.