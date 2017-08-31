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Football : le tirage du 3e tour de Coupe de France en Normandie 

Football : le tirage du 3e tour de Coupe de France en Normandie 

Le FC Rouen, comme tous les qualifiés normands de ce 3e tour connait son menu. Et les Diables Rouges iront à Barentin. © FC Rouen

Le
Par : Sylvain Letouzé

Le tirage du 3e tour de la Coupe de France pour la région Normandie a été effectué. Retrouvez-le ci-dessous, en intégralité. Les cadors de National 3 sont globalement préservés, si ce n'est Oissel qui aura un déplacement ardu à Deville-Marome (R1). 

Le tirage intégral :

CONDE S.VIRE / COUTANCES ES

ES HEBECREVON / RSV COURSEULLES

FC CLAIES DE VIRE / ES POINTE HAGUE

USI BESSIN NORD / US OUEST COTENTIN

U.S. THAON LE FRESNE / CS CARENTANAIS

FLERS FC / A.S. BRECEY

AS VALOGNES / AS TOURLAVILLE

FC DES ETANGS / U.C. BRICQUEBEC

PERIERS S. / BAYEUX FC (N3)

CHERBOURG A S / J.S. DOUVRES LA DELI

ST MART.CHAMP / VILLEDIEU

A.S. LA SELLE LA FOR / CAEN PTT

AS VERSON FB / MALADRERIE OS

LA FERTE MAC / ST JEAN CHAMP

ET.S. THURY HARCOURT / US VILLERS BOCAGE

ST.PAIR US / FC ST LO MANCHE (N3)

AM.S. GACEENNE / E.S. TROARN

USCO SOURDEVAL / ES TERREGATTE BEUV. ou TIREPIED

US FLERIENNE / A.F. VIROIS

ST HILAIRE VIREY LAN / AVT G. CAENNAISE

A.S.POTIGNY-VILLERS / ALENCON US (N3)

U.S. LA GLACERIE / AGNEAUX FC

STADE ST SAUVERAIS / SU DIVES CABOURG FB (N3)

BOURGUEBUS SOLIERS / A.S.AV. ST GERMAIN D

ESFC FALAISE / A.S. COURTEILLE ALEN

FC LISIEUX PA / F.C. ANNEBAULT DOZULÉ. 

AS VILLERS HOULGATE / LC BRETTEVILLE/ODON

ESP. CONDE S/SARTHE / TROUVILLE DEAUVILLE

USC MEZIDON ST SYLVA / C.S. HONFLEUR

A.S. BERD HUIS F. / USON MONDEVILLE (N3)

U.S. MORTAGNAISE / SC HEROUVILLAIS

ET.S. COURTONNAISE / FC BAIE ORNE

THIBERVILLE / VERNON SPN

PITRES CA / PACY MENILLES RC (N3)

MADRIL.CHA.BL / ST MARCEL AS

ROMIL.PT ST P / CAUDEBEC RC

VAL.VAUDREUIL / GISORS F.C.G.V.N. 27

BERNAY S.C. / FC MADRIE SEINE

ILLIERS L EVE / EPEGARD FC

SERQ. NASSAN. F.C. / EVREUX FC 27 (N3)

VALLEE OISON / GASNY-U.S.

CANY / OCTEVILLE SC

PLATEAU/ASSOC ou LE TREPORT / EU.F.C.

OURVILLE-EN-C / ST-NICOLAS AL

ARQUES-LA-BAT / TOURVILLE-ARQ

U.S. DE BOLBEC / ESM GONFREVILLE (N3)

LE HAVRE R.C HAVRAIS / DIEPPE FC (N3)

LONGUEV-SCIE / GRAVENCHON CS

FECAMP U.S.F / H.FRILEUSE SC

LUNERAY / ST ROMAIN AC

CRIQUETOT USCP / H.CAUCRIAUVIL

FAUVILLE / ROUEN SAPINS FC

BARENTIN / FC ROUEN 1899 (N3)

DEVILLE MAROM / OISSEL CMS (N3).

BOUCLE/SEINE / CLEON C.O.

ST-ETIENNE.FC / BIHOREL GCO

PAVILLY / GRAND QUEVILLY FC

ST LEGER BONSECOURS / YVETOT

ALIZAY F.A.C. / SOTTEVILLE. 

CANTON ARGUEI ou ST-AUVBIN / MT ST AIGNAN

MESNIERES-E-B / NEUFCHATEL

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