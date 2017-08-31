Football : le tirage du 3e tour de Coupe de France en Normandie
Le FC Rouen, comme tous les qualifiés normands de ce 3e tour connait son menu. Et les Diables Rouges iront à Barentin. © FC Rouen
Le tirage du 3e tour de la Coupe de France pour la région Normandie a été effectué. Retrouvez-le ci-dessous, en intégralité. Les cadors de National 3 sont globalement préservés, si ce n'est Oissel qui aura un déplacement ardu à Deville-Marome (R1).
Le tirage intégral :
CONDE S.VIRE / COUTANCES ES
ES HEBECREVON / RSV COURSEULLES
FC CLAIES DE VIRE / ES POINTE HAGUE
USI BESSIN NORD / US OUEST COTENTIN
U.S. THAON LE FRESNE / CS CARENTANAIS
FLERS FC / A.S. BRECEY
AS VALOGNES / AS TOURLAVILLE
FC DES ETANGS / U.C. BRICQUEBEC
PERIERS S. / BAYEUX FC (N3)
CHERBOURG A S / J.S. DOUVRES LA DELI
ST MART.CHAMP / VILLEDIEU
A.S. LA SELLE LA FOR / CAEN PTT
AS VERSON FB / MALADRERIE OS
LA FERTE MAC / ST JEAN CHAMP
ET.S. THURY HARCOURT / US VILLERS BOCAGE
ST.PAIR US / FC ST LO MANCHE (N3)
AM.S. GACEENNE / E.S. TROARN
USCO SOURDEVAL / ES TERREGATTE BEUV. ou TIREPIED
US FLERIENNE / A.F. VIROIS
ST HILAIRE VIREY LAN / AVT G. CAENNAISE
A.S.POTIGNY-VILLERS / ALENCON US (N3)
U.S. LA GLACERIE / AGNEAUX FC
STADE ST SAUVERAIS / SU DIVES CABOURG FB (N3)
BOURGUEBUS SOLIERS / A.S.AV. ST GERMAIN D
ESFC FALAISE / A.S. COURTEILLE ALEN
FC LISIEUX PA / F.C. ANNEBAULT DOZULÉ.
AS VILLERS HOULGATE / LC BRETTEVILLE/ODON
ESP. CONDE S/SARTHE / TROUVILLE DEAUVILLE
USC MEZIDON ST SYLVA / C.S. HONFLEUR
A.S. BERD HUIS F. / USON MONDEVILLE (N3)
U.S. MORTAGNAISE / SC HEROUVILLAIS
ET.S. COURTONNAISE / FC BAIE ORNE
THIBERVILLE / VERNON SPN
PITRES CA / PACY MENILLES RC (N3)
MADRIL.CHA.BL / ST MARCEL AS
ROMIL.PT ST P / CAUDEBEC RC
VAL.VAUDREUIL / GISORS F.C.G.V.N. 27
BERNAY S.C. / FC MADRIE SEINE
ILLIERS L EVE / EPEGARD FC
SERQ. NASSAN. F.C. / EVREUX FC 27 (N3)
VALLEE OISON / GASNY-U.S.
CANY / OCTEVILLE SC
PLATEAU/ASSOC ou LE TREPORT / EU.F.C.
OURVILLE-EN-C / ST-NICOLAS AL
ARQUES-LA-BAT / TOURVILLE-ARQ
U.S. DE BOLBEC / ESM GONFREVILLE (N3)
LE HAVRE R.C HAVRAIS / DIEPPE FC (N3)
LONGUEV-SCIE / GRAVENCHON CS
FECAMP U.S.F / H.FRILEUSE SC
LUNERAY / ST ROMAIN AC
CRIQUETOT USCP / H.CAUCRIAUVIL
FAUVILLE / ROUEN SAPINS FC
BARENTIN / FC ROUEN 1899 (N3)
DEVILLE MAROM / OISSEL CMS (N3).
BOUCLE/SEINE / CLEON C.O.
ST-ETIENNE.FC / BIHOREL GCO
PAVILLY / GRAND QUEVILLY FC
ST LEGER BONSECOURS / YVETOT
ALIZAY F.A.C. / SOTTEVILLE.
CANTON ARGUEI ou ST-AUVBIN / MT ST AIGNAN
MESNIERES-E-B / NEUFCHATEL
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