Pendant l'été, les écoles de Fécamp se sont refait une beauté

Le 30 août 2017 à 18:26 Par : Gilles Anthoine

Plus que quelques jours avant la rentrée des classes, qui commence le lundi 4 septembre 2017. Et pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions, la plupart des mairies de la région ont réalisé des travaux durant l'été dans les écoles primaires et élémentaires. À Fécamp (Seine-Maritime), ces travaux auront coûté plus de 240 000 euros.