Trois youtubeuses beauté de Unicon à la rencontre de leurs fans à Mondeville

Samedi 9 septembre 2017, Marion, Pastel et Estelle, trois influenceuses de la chaine Youtube Unicon seront en meet-up au centre commercial Mondeville 2 (Calvados).

Avis au fan: trois des youtubeuses de la chaîne Unicon sont en visite à Mondeville 2 (Calvados) ce samedi 9 septembre 2017. Marion, Pastel et Estelle se prêteront aux jeux des dédicaces et selfies et échangeront sur leurs petits secrets beauté et make-up. Et même leurs petites astuces comme la vidéo ci-dessous !

Un coaching look personnalisé à gagner

Et ce n'est pas tout! Le centre commercial organise également un jeu concours en ligne pour faire gagner trois séances de relooking avec l'une des youtubeuses. Pour remporter ce coaching look, rendez-vous sur le site avant le jeudi 31 août 2017.

Pratique. Samedi 9 septembre, de 15h30 à 18h30, centre commercial Mondeville 2.

A LIRE AUSSI.

Cyprien veut devenir le "premier vieux de YouTube"