Dernières heures du mercato, chaud devant !

Le mercato s'achève jeudi soir à minuit et le Paris SG, Monaco et Marseille risquent de faire encore bouger bien des lignes.

. PSG, acteur majeur

Cet été, Paris est devenue la capitale des transferts. Et ce n'est pas fini.

Comme l'a dit le milieu du PSG Adrien Rabiot dans Le Parisien, il faudrait encore un milieu défensif pour concurrencer un Thiago Motta (35 ans lundi) en toute fin de carrière. "Pour cette saison (...) mais aussi pour la suite", expose Rabiot. Fabinho, de l'AS Monaco, est notamment pisté, mais il coûte cher. La presse estime la transaction autour de 50 M EUR (plus 10 M EUR) de bonus.

Or le PSG a déjà lâché beaucoup d'argent et ne veut pas trop s'exposer à des sanctions dans le cadre du fair-play financier édicté par l'UEFA: un club ne doit pas dépenser plus qu'il ne gagne.

L'enveloppe pour Neymar (acheté au Barça 222 M EUR) et Kylian Mbappé (qui doit rejoindre le club en provenance de Monaco pour un prêt avec option d'achat de 180 M EUR) est colossale. Au moins Dani Alves est arrivé libre de la Juventus.

Le club passé sous contrôle qatari à l'été 2011 doit donc dégraisser. Le coach Unai Emery ne compte plus sur Grzegorz Krychowiak ni Hatem Ben Arfa. Serge Aurier a encore une grande valeur sur le marché, 25 M EUR, et Tottenham serait intéressé. Le PSG pourrait aussi céder au moins un autre joueur à fort potentiel financier comme Lucas, Julian Draxler, Javier Pastore voire Angel Di Maria.

. Monaco, le marché anglais

Comme chaque été, ou presque, Monaco voit partir ses joueurs clés mais les remplace immédiatement par des éléments qui pourront amener une plus-value sportive, ou en tout cas économique, à la revente. De quoi avoir toujours un matelas financier suffisant pour construire une équipe compétitive.

Thomas Lemar pourrait être un nouveau joueur majeur à quitter la Principauté. Selon différents médias, Liverpool aurait fait une offre comprise entre 64 et 80 M EUR pour le Guadeloupéen, actuellement convoqué avec les Bleus. Les Reds prennent les devants car ils pourraient perdre Philippe Coutinho, convoité par Barcelone qui serait prêt à mettre 160 M EUR sur la table.

Et si Fabinho rejoignait le PSG, Monaco pourrait actionner le levier William Carvalho, milieu défensif du Sporting Lisbonne dont le prix est estimé par L'Equipe à 35 M EUR.

En dehors de Mbappé, l'Angleterre a fait son marché à Monaco (Tiémoué Bakayoko a rejoint Chelsea, tandis que Benjamin Mendy et Bernardo Silva ont atterri à Manchester City).

Mais l'ASM de Leonardo Jardim, qui, en comptant Mbappé, a vendu pour environ 350 M EUR, n'est pas resté les bras ballants, attirant notamment pépites (Tielemans, ex-Anderlecht; Mboula, ex-réserve de Barcelone) et joueurs confirmés (Jovetic, ex-Inter Milan; Baldé, ex-Lazio Rome).

. Marseille, l'urgence

La leçon reçue par l'OM à Monaco dimanche (6-1) provoque colère et impatience autour du club. Les carences affichées par la formation de Rudi Garcia ont sans doute convaincu l'état-major du club de vite renforcer l'équipe.

Mardi, le défenseur Aymen Abdennour a été prêté à l'Olympique de Marseille par le FC Valence. "Mentalement je suis toujours très fort", a promis l'international tunisien, rien moins que le huitième défenseur central de l'effectif marseillais. Certains pourraient s'en aller, à condition pour le club de trouver des formations intéressées.

Concernant le grand attaquant qu'attendent les fans de l'OM, Olivier Giroud, remplaçant à Arsenal, a éteint les derniers espoirs en lançant sur RMC que ce n'était pas son "objectif de revenir en France". La piste de Moussa Dembélé (Celtic Glasgow) aurait été abandonnée à cause d'un prix prohibitif selon L'Equipe (25 M EUR). En revanche, le nom de l'ancien Lorientais Vincent Aboubakar revient régulièrement.

Jusque-là, Marseille a misé sur des joueurs d'expérience (Adil Rami, Luiz Gustavo) plutôt que sur des joueurs à fort potentiel. Sans autre renfort avant la clôture du marché jeudi soir, les supporters phocéens risquent en tout cas de se rappeler au bon souvenir d'une direction qui leur avait conseillé de boire de la tisane pour se calmer en attendant les recrues annoncées.

