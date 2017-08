La consommation d'eau davantage restreinte dans l'Orne

Dans l'Orne, un nouvel arrêté préfectoral publié ce mercredi 30 août 2017, limite davantage l'usage de l'eau. La situation est qualifiée de " crise " dans cent deux communes.

Un nouvel arrêté préfectoral restreint encore davantage l'usage de l'eau dans l'Orne à partir de ce mercredi 30 août 2017.

Vigilance

Quatre-vingt-trois communes des bassins des rivières Risle, Guiel, Huisne et Charentonne sont classées en " vigilance ". Il convient d'y faire attention à sa consommation d'eau.

Situation d'Alerte

Vingt-neuf communes le long de l'Egrenne et de la Varenne sont en " alerte ": l'irrigation, l'arrosage des pelouses et de tous les jardins, y sont interdits en journée, de même que l'arrosage des pistes équestres ou des terrains de golf. Le remplissage des piscines et le lavage des terrasses ou des trottoirs est interdit, de même que le lavage des véhicules (en dehors des stations professionnelles) et le fonctionnement des fontaines.

Alerte renforcée

Quatre-vingt-trois communes sur l'Iton, l'Avre et " l'Orne moyenne " sont en " alerte renforcée ". Mêmes restriction que celles ci-dessus, auxquelles s'ajoutent l interdiction totale d'arrosage des pelouses, des massifs de fleurs,

Situation de crise

Enfin: cent deux communes des bassins de la " Mayenne-amont " et de la " Sarthe-amont " sont en situation de " crise ": là, l'eau est désormais limitée uniquement à l'usage normal au robinet, à l'alimentation du bétail et à l'arrosage des potagers le soir; tous les autres usages sont désormais strictement interdits.

Le détail précis de toutes les restrictions de consommation d'eau pour chaque zone de l'Orne est détaillé par la préfecture de l'Orne.

