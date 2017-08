A Rouen, il menace les commerçants avec un couteau

Un homme a été interpellé après avoir braqué un bijoutier dans le centre-ville de Rouen (Seine-Maritime) mardi 28 août 2017. Il pourrait être à l'origine d'une affaire similaire qui a eu lieu la veille.

Vers 16h45, mardi 29 août 2017, la police est appelée dans une bijouterie du centre-ville de Rouen (Seine-Maritime), rue Ganterie, mardi 29 août 2017. Un individu y a menacé l'employé avec un petit couteau pour se faire remettre de l'argent. Il est reparti avec une vingtaine d'euros.

Interpellation en flag d'un auteur de VMA dans bijouterie @Rouen et vraisemblablement d'une supérette hier ??enquête en cours pic.twitter.com/lOIbNYyDCH — Police nationale 76 (@PoliceNat76) 29 août 2017

La vidéo surveillance du magasin permet aux policiers d'avoir une photo du suspect. L'homme se cache derrière une casquette et des lunettes noires. Il est repéré rue des Bons-Enfants. Interpellé, il a été placé en garde à vue.

L'homme de trente ans habite Val-de-Reuil dans l'Eure et il pourrait être mis en cause dans une affaire similaire qui s'était déroulée la veille. Lundi 28 août, le caissier d'une supérette s'était fait braquer par un individu qui portait aussi des lunettes noires et une casquette.

