Europe, Afrique et migrants

Emmanuel Marcon concerte les représentants de pays africains.

"Mini-sommet" Europe-Afrique à Paris le lundi 28 août: l'Union européenne rencontrait les représentants du Niger, du Tchad et de la Libye pour chercher un remède aux migrations de masse.

Parmi les constatations discutées lundi, la récente diminution de plus de moitié du nombre des migrants entre la Libye et l'Italie. Un effet mécanique, conséquence de la réapparition des gardes-côtes libyens. Berlin propose d'ailleurs de les aider à s'équiper pour qu'ils puissent "faire plus efficacement le travail".

De nouveaux itinéraires vers l'Europe

Mais les réseaux de passeurs ont déjà installé un nouvel itinéraire, de la côte marocaine vers Gibraltar et l'Espagne: plus de 8 000 migrants ont ainsi pris pied en Europe depuis la mi-juillet. Selon Federica Mogherini, haute représentante de l'Union Européenne pour la politique extérieure et la sécurité commune, il faut viser à "l'amélioration de la situation des migrants dans leur pays d'origine et le long des routes migratoires, l'assistance pour les retours volontaires, et l'ouverture de voies d'immigration légale et sûre pour ceux qui ont besoin de protection internationale". L'Union européenne a instauré en 2016 un programme financier d'aide à la lutte contre l'immigration clandestine. Le premier versement de 10 millions d'euros a été opéré en juillet dernier au bénéfice du Niger. Commentaire du président nigérien Mahamadou Issoufou: "Nous sommes pressés de voir des actions concrètes pour que les candidats à l'émigration aient des alternatives et cessent de rêver d'Europe".

A LIRE AUSSI.

Crise migratoire: sommet de dirigeants africains et européens à Paris

Niger: Agadez, carrefour de l'espoir et des rêves brisés

Migrants: L'Italie passe à l'action pour limiter les arrivées

Niger: une vingtaine de migrants secourus par l'armée en plein désert

A Malte, les dirigeants européens confrontés au défi migratoire