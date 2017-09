Foot féminin : le FC Rouen vise la montée en première division

Bien ancrées dans le championnat de D2 féminines, les filles du FC Rouen visent cette année une accession dans l'élite du football féminin français, notamment grâce à un recrutement ambitieux.

La deuxième division française, les féminines du FC Rouen (Seine-Maritime) en ont fait le tour. Alors le moment est venu pour elles de passer un cap et de viser plus haut. C'est l'objectif affiché cette saison par le président Fabrice Tardy: "Le but c'est de terminer sur le podium, donc de monter dès cette année en première division."

Pour y parvenir, les joueuses du FCR pourront compter sur un recrutement ambitieux avec l'arrivée de Crystal ELmers, une attaquante canadienne de 23 ans.

