La bouteille à la mertraverse l'Atlantique

En 2015, Summer a 7 ans lorsqu'elle lance une bouteille à la mer depuis le sud de la Floride aux États-Unis. Deux ans plus tard, le message est retrouvé par une jeune hollandaise dans la Manche, à Baubigny, lors de ses vacances en camping.

La bouteille est criblée de moules, mais elle est intacte, tout comme le message qu'elle contient. La surprise de la jeune touriste fut encore plus grande lorsqu'elle s'est aperçue que le fragile bout de papier avait voyagé pendant deux ans et traversé l'Atlantique. Summer y avait laissé le numéro de téléphone de sa mère et de sa nounou. Le gérant du camping qui accueillait la jeune touriste a pris contact avec la famille américaine qui n'en est pas revenue. La belle histoire a fait le tour des médias français, mais aussi américains où la jeune Summer a été invitée sur les plateaux de télévision.

