Baseball : les Huskies de Rouen attaquent les play-off

Après une saison régulière dominée de la tête et des épaules, la meute des Huskies de Rouen (Seine-Maritime) attaque les play-off du championnat de France dans la peau du favori à détrôner.

Avec 23 victoires en 24 matches de saison régulière, les Huskies de Rouen (Seine-Maritime) n'ont laissé que des miettes à leurs concurrents. Mais c'est une toute autre difficulté qui se profile avec le début, ce samedi 9 septembre 2017, des demi-finales de play-off du championnat de France. Car la pression des matches à élimination directe est tout autre à gérer.

Face au vainqueur du quart de finale entre Montigny-le-Bret et Paris, la meute pourra s'appuyer comme à son habitude sur la science de son coach Keino Pérez et sur ses atouts comme Esteban Prioul, Dylan Gleeson ou Larry Infante pour rejoindre la finale et essayer de défendre son titre.