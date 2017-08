Basket-ball (LFB). Mondeville attend Gaucher et Talbot

Pour entamer sa 2e semaine de préparation, la meneuse Lisa Berkani a fait son retour à Mondeville (Calvados). Quant à Romana Hejdova, une des nouvelles recrues, elle arrivera dans la semaine sur le parquet de la Halle Bérégovoy.

Une semaine après avoir repris l'entraînement avec un effectif rajeuni (quatre joueuses du 5 majeur étaient absentes), Mondeville va pouvoir compter sur le retour de Lisa Berkani, elle qui a passé un été riche en bleues. Victime d'une inflammation de l'aponévrose plantaire en cette fin d'été, la jeune basketteuse mondevillaise est sur le pied de guerre pour entamer cette nouvelle saison, avec sans aucun doute de grosses responsabilités. Quant à Romana Hejdova, nouvelle recrue tchèque de l'USOM, elle fera son arrivée dans la semaine pour faire valoir son expérience à ce nouveau groupe.

Une préparation à deux vitesses

Kim Gaucher et Stéphanie Talbot arriveront entre le 5 et le 8 septembre pour l'une et la fin de la WNBA pour l'autre. Un programme chargé mêlant préparation physique, séances de musculation, et balle orange, les mondevillaises se déplaceront à la Glacerie ce mercredi 30 août, à l'occasion de leur 2e match amical. Logiquement battues face à la même équipe samedi dernier (53-69), les protégées de Romain Lhermitte comptent prendre leur revanche face à cette formation qui jouera les premiers rôles en N1F. Et pour poursuivre leur lancée, l'USOM accueillera l'Open de Normandie ce week-end du 2 et 3 septembre 2017. Avec deux matchs au menu, les rouges et blanches affronteront Angers le samedi avant d'affronter Landerneau ou Nantes le dimanche, en finale ou pour la 3e place.

